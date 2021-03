L’Eredità, Flavio Insinna è deluso: “Ci ho provato” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda stasera, 31 marzo 2021, de L’Eredità, ha lasciato tutti senza parole, fino alla fine, fino al momento della Ghigliottina: ecco cosa è successo. Anche questa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda stasera, 31 marzo 2021, de, ha lasciato tutti senza parole, fino alla fine, fino al momento della Ghigliottina: ecco cosa è successo. Anche questa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : L'Eredità, il concorrente spiazza tutti e sbaglia di proposito la risposta. Flavio Insinna reagisce così - Il… - infoitcultura : L'eredità. Flavio Insinna ascolta sconcertato. La campionessa Adenia in tilt: 'Mi si è ristretto', disastro in stud… - leggoit : L'Eredità, il concorrente ha un 'blackout' in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Che succe... - infoitcultura : L'Eredità, sconcerto per Flavio Insinna: 'Rigido, per nulla agile'. E il concorrente risponde così: roba da matti - infoitcultura : L'Eredità, il concorrente sbaglia di proposito la risposta. Flavio Insinna reagisce così -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Sofia Goggia e l’eredità di Lindsey Vonn: «Ci sentiamo spesso, mi dice: “Resta concentrata e vincerai”» Corriere della Sera