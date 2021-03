Il padre di Sergio Ramos: «Non è preoccupato, resterà al Real Madrid» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il padre di Sergio Ramos ha rivelato che il difensore spagnolo resterà ancora al Real Madrid Il contratto di Sergio Ramos scade questa estate e il suo nome è stato accostato a diverse big europee. Ad esser sicuro, però, che il difensore resterà al Real Madrid è suo padre intervenuto ai microfoni di La Sexta. «Sergio non è affatto preoccupato per quello che si dice riguardo al suo futuro. È assolutamente fiducioso e sereno che rimarrà al Real Madrid. Per quanto riguarda il contratto, c’è ancora tempo per parlarne e discuterne». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ildiha rivelato che il difensore spagnoloancora alIl contratto discade questa estate e il suo nome è stato accostato a diverse big europee. Ad esser sicuro, però, che il difensorealè suointervenuto ai microfoni di La Sexta. «non è affattoper quello che si dice riguardo al suo futuro. È assolutamente fiducioso e sereno che rimarrà al. Per quanto riguarda il contratto, c’è ancora tempo per parlarne e discuterne». Leggi su Calcionews24.com

