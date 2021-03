Ibarra (ad Sky): «Pronti ad un accordo con DAZN. Ricorso? Valutiamo attentamente» (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra ha parlato con Repubblica commentando la vicenda dei diritti TV, ceduti a DAZN per il triennio 2021-2024 L’amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra ha parlato con Repubblica commentando la vicenda dei diritti TV, ceduti a DAZN per il triennio 2021-2024. DIRITTI TV – «Adesso resteremo la casa dello sport in tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A. E in generale Sky, con i suoi programmi e le sue produzioni, è molto più della Serie A, con un’offerta per tutte le età e tutta la famiglia». NO SERIE A – «Su Sky in ogni caso continueranno ad esserci almeno 400 partite l’anno. Fino a luglio, con gli Europei di calcio, ovviamente non cambierà nulla. Poi dalla prossima stagione avremo gli incontri di Champions League, Europa League. Europa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’amministratore delegato di Sky Maximoha parlato con Repubblica commentando la vicenda dei diritti TV, ceduti aper il triennio 2021-2024 L’amministratore delegato di Sky Maximoha parlato con Repubblica commentando la vicenda dei diritti TV, ceduti aper il triennio 2021-2024. DIRITTI TV – «Adesso resteremo la casa dello sport in tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A. E in generale Sky, con i suoi programmi e le sue produzioni, è molto più della Serie A, con un’offerta per tutte le età e tutta la famiglia». NO SERIE A – «Su Sky in ogni caso continueranno ad esserci almeno 400 partite l’anno. Fino a luglio, con gli Europei di calcio, ovviamente non cambierà nulla. Poi dalla prossima stagione avremo gli incontri di Champions League, Europa League. Europa ...

