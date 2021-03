Aggredita in pieno centro da un giovane senza fissa dimora mentre è a spasso con il cagnolino (Di mercoledì 31 marzo 2021) JESI - Una brutale aggressione si è consumata ieri mattina in pieno centro. Erano circa le 11.30 quando una 50enne jesina (E. C. le sue iniziali), mentre stava passeggiando con il suo cagnolino in ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 31 marzo 2021) JESI - Una brutale aggressione si è consumata ieri mattina in. Erano circa le 11.30 quando una 50enne jesina (E. C. le sue iniziali),stava passeggiando con il suoin ...

Advertising

newsjesi : #Jesi, aggredita a pugni in pieno centro - Profilo3Marco : RT @mattino5: Mistero sulla giovane accoltellata: Marta Novelli, 26 anni, è stata aggredita in pieno giorno da un 16enne. Tutti gli aggior… - mattino5 : Mistero sulla giovane accoltellata: Marta Novelli, 26 anni, è stata aggredita in pieno giorno da un 16enne. Tutti… - Bea_Mary84 : Io scioccata dalla storia di Marta Novello, la studentessa aggredita in pieno giorno brutalmente per una rapina (Pa… -