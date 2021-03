Advertising

amperrino : Covid: ordinanza gip, intercettazione dirigente 'a Palermo troppi positivi, non possiamo darli oggi' -… - Se23rex : RT @riktroiani: ++ Dati falsi #Covid, arresti alla Regione #Sicilia: modificavano numeri positivi e tamponi. Ordinanza di misura cautelare… - dar_casartelli : RT @riktroiani: ++ Dati falsi #Covid, arresti alla Regione #Sicilia: modificavano numeri positivi e tamponi. Ordinanza di misura cautelare… - DigitalMatt3 : RT @riktroiani: ++ Dati falsi #Covid, arresti alla Regione #Sicilia: modificavano numeri positivi e tamponi. Ordinanza di misura cautelare… - TV7Benevento : Covid: ordinanza gip, intercettazione dirigente 'a Palermo troppi positivi, non possiamo darli oggi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza

...era 'estraneo allo scellerato disegno politico' che sarebbe stato realizzato da alcuni dirigenti regionali per alterare i numeri dei morti e dei positivi al. Lo scrive il gip nelladi ...A parlare, senza sapere di essere intercettati, sono la dirigente della Sanità della Sicilia Maria Letizia Di Liberti e il commissario per l'emergenzaRenato Costa. La dirigente fa riferimento ...Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci era "estraneo allo scellerato disegno politico" che sarebbe stato realizzato da alcuni dirigenti regionali per alter ...(Adnkronos) - La dirigente dice poi, in un'altra telefonata, a un interlocutore dell'ufficio di gabinetto dell'assessore Razza: "Eh… abbiamo fatto una modifica perché me lo ha chiesto Ruggero". "Eh! M ...