Amici 20, rottura alunno-prof: cos'è successo – VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Nonostante sia rimasto all'interno di Amici 20, Aka7even non è contento delle scelte della sua professoressa Anna Pettinelli Aka7even non è contento dell'ultima puntata del serale di Amici 20. Nonostante il suo successo contro l'amico Leonardo che ha dovuto abbandonare il talent show, il giovane cantante campano non avrebbe voluto arrivare al ballottaggio e dà L'articolo proviene da Inews.it.

