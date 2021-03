Suez | la portacontainer Ever Given è quasi disincagliata | la riapertura vicinissima

Advertising

Agenzia_Ansa : #Suez, la portacontainer incagliata ha iniziato a muoversi - TgLa7 : L'Authority del Canale di #Suez ha annunciato la fine delle operazioni di dragaggio e l'inizio delle manovre di rim… - andreabettini : Peggiora l'ingorgo all'imbocco del Canale di Suez, ostruito dalla portacontainer #Evergiven. Il satellite… - FuocoRosario : RT @SkyTG24: Canale di Suez, la nave portacontainer incagliata ha iniziato a muoversi - marcoranieri72 : RT @MondoMercati: Suez, liberata la nave portacontainer che ha bloccato il canale -

Ultime Notizie dalla rete : Suez portacontainer

iLMeteo.it

L'Autorità del Canale ha detto da parte sua che "le manovre di traino" per rimettere a galla l'imbarcazione incagliata "sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti". - -La naveEver Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale diper quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano i siti web di osservazione del traffico marittimo. ...Era nata la Flotta Gialla (Yellow Fleet) attaccata ogni istante da nemici terribili: la noia e la nostalgia di casa. La Ever Given incagliata da 7 giorni nel Canale di Suez? E anche il senso di inutil ...La poppa della nave che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al lato del Canale ...