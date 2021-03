Regan Gascoigne parla del suo coming out e della reazione del padre (Di lunedì 29 marzo 2021) Regan Gascoigne ieri sera è stato ospite a Live Non è la d’Urso ed ha parlato del suo coming out. Il ballerino infatti nel 2019 durante uno show inglese ha rivelato di essere bisessuale. “Non è che ho pensato a come dichiararmi. Non mi sono mai posto il problema. Ne ho parlato in pubblico, ma è stato naturale. Lavoro nel settore della danza, dove veniamo accettati tutti, non ho mai avuto problemi da quel punto di vista. Non ho mai avuto problemi nemmeno con mio padre in merito a questo. Consideriamo questa cosa come normale. Ho cercato di capire chi sono, però non l’ho vissuta come una cosa urgente da rivelare. Credo che nessuno dovrebbe avere di questi problemi, perché si tratta di normalità. Sono una persona come tante. Come ho fatto coming out? In ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021)ieri sera è stato ospite a Live Non è la d’Urso ed hato del suoout. Il ballerino infatti nel 2019 durante uno show inglese ha rivelato di essere bisessuale. “Non è che ho pensato a come dichiararmi. Non mi sono mai posto il problema. Ne hoto in pubblico, ma è stato naturale. Lavoro nel settoredanza, dove veniamo accettati tutti, non ho mai avuto problemi da quel punto di vista. Non ho mai avuto problemi nemmeno con mioin merito a questo. Consideriamo questa cosa come normale. Ho cercato di capire chi sono, però non l’ho vissuta come una cosa urgente da rivelare. Credo che nessuno dovrebbe avere di questi problemi, perché si tratta di normalità. Sono una persona come tante. Come ho fattoout? In ...

