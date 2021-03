NFL – I prospetti del draft 2021: Victor Dimukeje (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla Duke University, è pronto a presentarsi al draft 2021 Victor Dimukeje, defensive end classe 1999. Il ragazzo orginario di Baltimora ha avuto subito un ruolo chiave, all’interno della linea difensiva dei Blue Devils. Con gli anni, Dimukeje è risucito a migliorare la sua produttività ed è pronto a compiere il passo successivo della sua carriera. Chi è Victor Dimukeje? Nato e cresciuto a Baltimora, Victor Dimukeje si presenta ai college dello stato con una valutazione complessiva di tre stelle. Su di lui, è pronta a puntare la Duke University, college che Dimukeje raggiunge nel 2017. Con i Blue Devils, scende in campo già a partire dalla prima stagione e, nel 2017, gioca tutte e 13 le gare di campionato. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla Duke University, è pronto a presentarsi al, defensive end classe 1999. Il ragazzo orginario di Baltimora ha avuto subito un ruolo chiave, all’interno della linea difensiva dei Blue Devils. Con gli anni,è risucito a migliorare la sua produttività ed è pronto a compiere il passo successivo della sua carriera. Chi è? Nato e cresciuto a Baltimora,si presenta ai college dello stato con una valutazione complessiva di tre stelle. Su di lui, è pronta a puntare la Duke University, college cheraggiunge nel 2017. Con i Blue Devils, scende in campo già a partire dalla prima stagione e, nel 2017, gioca tutte e 13 le gare di campionato. ...

