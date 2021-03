La Via Mercatorum propone la Carta del Mercante | un progetto d’amore verso la nostra terra e la sua gente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Via Mercatorum

L'Eco di Bergamo

Cuore degli affari la Domus, la Casa dei mercanti, costruita in mattoni e tufo, nel 1301,... Crediamo, però, che il retro, suMazzanti, con l'alta e ripida scala abbia potuto attrarre il ...Era questa la "", il tragitto che veniva percorso dai mercanti del Medioevo prima che venisse costruita una strada più veloce e comoda, laPriula, realizzata sotto la dominazione ...Parte dalla Bassa val Seriana (Alzano, Nembro, Albino), passa dall'altopiano di Selvino e Aviatico per portarsi in val Brembana attraverso la val Serina e risalire fino al Passo del Verrobbio e al Pas ...Massimiliano Panarari is a sociologist of communication, essayist and consultant of political and public communication. He is a professor at the Mercatorum University of Rome, and also teaches at Luis ...