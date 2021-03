Il museo Maxxi lancia biglietto valido per 100 anni, il Legendary Ticket (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Appuntamento tra il XXI e il XXII secolo grazie a un biglietto speciale, anzi, leggendario: il MAXXI è il museo del futuro e proprio sul futuro punta ancora una volta lanciando il Legendary Ticket, un biglietto valido per un ingresso al MAXXI da ora e per i prossimi 100 anni, fino al 2121. In questo tempo difficile e incerto, caratterizzato per il museo e per tutti da improvvise e continue sospensioni, piani e progetti inevitabilmente rimandati, il Legendary Ticket vuole essere un segnale concreto di ottimismo e speranza. È quanto fa sapere in una nota la Fondazione Maxxi di Roma. Un gesto simbolico di vicinanza e sostegno all’arte contemporanea e agli artisti attraverso un’idea creativa di crowdfunding, ma anche il pensiero allegro, leggero e piacevole di un desiderio che, non appena possibile, si realizzerà. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Appuntamento tra il XXI e il XXII secolo grazie a un biglietto speciale, anzi, leggendario: il MAXXI è il museo del futuro e proprio sul futuro punta ancora una volta lanciando il Legendary Ticket, un biglietto valido per un ingresso al MAXXI da ora e per i prossimi 100 anni, fino al 2121. In questo tempo difficile e incerto, caratterizzato per il museo e per tutti da improvvise e continue sospensioni, piani e progetti inevitabilmente rimandati, il Legendary Ticket vuole essere un segnale concreto di ottimismo e speranza. È quanto fa sapere in una nota la Fondazione Maxxi di Roma. Un gesto simbolico di vicinanza e sostegno all’arte contemporanea e agli artisti attraverso un’idea creativa di crowdfunding, ma anche il pensiero allegro, leggero e piacevole di un desiderio che, non appena possibile, si realizzerà.

Maxxi, lanciato il Legendary Ticket: biglietto valido per 100 anni Roma " Appuntamento tra il XXI e il XXII secolo grazie a un biglietto speciale, anzi, leggendario: il MAXXI e' il museo del futuro e proprio sul futuro punta ancora una volta lanciando il Legendary Ticket, un biglietto valido per un ingresso al MAXXI da ora e per i prossimi 100 anni, fino al 2121.

