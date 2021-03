Dal mare ai lager | la Libia alza un muro Nel silenzio complice d' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nelle ultime 48 ore le motovedette della Guardia costiera libica sono state più vigili che mai: quasi mille migranti, tra cui donne e bambini, sono stati intercettati e riportati inmentre tentavano la traversata del Mediterraneo verso Malta e l’Italia. Di loro si sa solo che resteranno fuori dalla “Fortezza”, ma chiusi in qualche centro di detenzione libico che compone il buco nero in cui finiscono i migranti rimandati nel paese nordafricano. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM). “Quasi 1.000 uomini, donne e bambini hanno tentato di fuggire dal paese nelle ultime 48 ore e sono finiti in detenzione in condizioni spaventose”, afferma su Twitter la portavoce Safa Msehli. “Le squadre dell’OIM erano presenti in tutti i punti di sbarco per fornire l’assistenza necessaria”, si legge sul profilo Twitter ...