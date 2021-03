Antonello Venditti si è vaccinato alla Nuvola di Roma con Astrazeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Anchesi ècontro il covid. Il cantautoreno ha ricevuto la prima dose di, come ha raccontato lui stesso in una diretta sul suo profilo Facebook. “Buongiorno ragazzi e ragazze, sono di ritorno ddi Fuksas perché mi sono”, dice nel video girato in macchina l’artista classe 1949, con indosso gli iconici occhiali da sole. Qualche giorno fa anche Renato Zero aveva fatto sapere a mezzo social di aver ricevuto il vaccino. “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!”, ha scritto nella didascalia di una foto che lo ritrae nel momento dell’iniezione.