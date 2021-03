Fantastico Bagnaia ma a vincere in Qatar è Vinales. Valentino soltanto dodicesimo

Advertising

Alycienta_44 : Fantastico Pecco Bagnaia che sul finale riesce a strappare il podio a Mir!!! Spettacolo, sono proprio contenta se l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastico Bagnaia

Per Francesco, partito in pole position, una gara comunque soddisfacente coronata dal terzo posto. Sono contento per il podio, un ottimo modo per iniziare la stagione con la nuova squadra , ...Sul podio sono saliti Johann Zarco con la Ducati Pramac e 'Pecco', che solo sotto alla ... Miglior rookie Enea Bastianini, che chiude con undecimo posto. Il pilota del Team Ducati ...La MotoGP è tornata in grande spolvero. Grazie ad una strepitosa gara in progressione, Viñales si è regalato un fantastico successo nel primo GP della stagione rimontando le più potenti Ducati. Sul po ...Maverick Vinales su Yamaha ha vinto il Gp del Qatar di MotoGp, prima prova del mondiale di motociclismo della stagione 2021. Beffato sul traguardo Francesco ...