Biagio Conte interrompe il digiuno dopo 40 giorni | ' Unite la preghiera alle giuste opere'

Advertising

vesproericino : RT @NewSicilia: 'Se vogliamo il bene di questa società, dobbiamo collaborare tutti insieme': il messaggio di frate #BiagioConte dopo i 40 g… - NewSicilia : 'Se vogliamo il bene di questa società, dobbiamo collaborare tutti insieme': il messaggio di frate #BiagioConte dop… - corrmezzogiorno : #Palermo Biagio Conte, stop al digiuno del missionario dopo 40 giorni - NuovoSud : Palermo, il missionario Biagio Conte interrompe il digiuno - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Dopo 40 giorni Biagio Conte interrompe il digiuno, 'Preghiera e rispetto dei valori per il bene di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Conte

in penitenza davanti alla Cattedrale: 'Prego contro il Virus' 2 marzo 2021 VIDEO -digiuna contro il il virus: 'Corsa al vaccino? Pensiamo ai più poveri' 3 marzo 2021 VIDEO - ...Dopo quaranta giorni il missionario laicoha interrotto il suo digiuno, iniziato il 17 febbraio per invocare la fine della pandemia. Il fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo, che ospita circa 400 persone in ...Senza creare competizioni con Rio De Janeiro, il Consorzio punta a rafforzare l'immagine simbolo della città tirrenica | Attualità, Basilicata, Blog ...Secondo una testimonianza lasciata scritta dall’artista fiorentino Bruno Innocenti a cui il conte Stefano Rivetti di Val Cervo affidò ... Un messaggio che – sottolinea Biagio Salerno, presidente del ...