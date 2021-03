Terremoto in Adriatico | forte scossa di 5 6 | paura tra la gente ' Sentita fino a Roma e Napoli'

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - Andrea51799298 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.5 ore 17:15 IT del 27-03-2021, Adriatico Centrale (MARE) Prof=10Km #INGV_26324211 https:… - JacopoVergari : #Terremoto nel mar #Adriatico, a 80 chilometri da Vieste. 5.6 la magnitudo. Al momento non si registrano vittime o… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Adriatico

oggi M 5.6 Mar/ Ultime notizie, Ingv "Ci aspettiamo altre scosse" Si tratta di un fenomeno per il quale può accadere che unvenga percepito in maniera distinta in un ...ROMA " Undi magnitudo 5.6 si è registrato nell'Centrale, a nord di San Giovanni Rotondo. A renderlo noto l'Ingv. Il sisma si è verificato ad una profondità di 5 km. La scossa è stata ...Due scosse di terremoto sono state registrate nel Mare Adriatico ed avvertite anche in Abruzzo, intorno alle ore 15:00. La prima scossa è stata do magnitudo 5.1 ad una profondità di 5 chilometri mentr ...Epicentro nella maggiore parte dei casi nel territorio di Lagosta in Croazia, altre scosse nelle vicinanze, tra Spalato e Opcina ...