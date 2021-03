Scuole aperte ad aprile ma niente zone gialle. Salvini: «Votiamo contro». Ma Draghi lo gela (Di sabato 27 marzo 2021) La stretta anti-Covid continuerà fino al 30 aprile. Dopo la Pasqua blindata molto resterà com?è. niente zone gialle, ma solo rosse e arancioni: ristoranti e bar, cinema e... Leggi su ilmattino (Di sabato 27 marzo 2021) La stretta anti-Covid continuerà fino al 30. Dopo la Pasqua blindata molto resterà com?è., ma solo rosse e arancioni: ristoranti e bar, cinema e...

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli s… - CarloCalenda : Finalmente misure concrete per tenere aperte le #scuole. C'è voluto solo un anno. - giusmo1 : Covid, in zona rossa scuole aperte fino in prima media da dopo Pasqua. 'Sospese' le zone gialle fino al 30 aprile.… - lavocedialba : Il Piemonte resterà in rosso. Ma dopo Pasqua scuole aperte fino alla prima media - PetraccaMario : RT @lvoir: Com'è @GiorgiaMeloni che prima attaccavi la ministra @AzzolinaLucia che voleva le scuole aperte e adesso sei diventata una mamm… -