Covid | 23 839 positivi | 380 le vittime Tasso di positività 6 | 6%

Advertising

repubblica : ?? Covid, bollettino di oggi: 23.839 positivi, 380 morti, tasso di positivita' al 6,7 per cento - MediasetTgcom24 : Covid, 23.839 nuovi casi su 357.154 tamponi e altri 380 decessi #Coronavirusitalia - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 23.839 nuovi casi su 357.154 tamponi e altri 380 decessi #Coronavirusitalia - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: In 24 ore 23.839 positivi al Covid, 380 le vittime #ANSA - folucar : RT @MediasetTgcom24: Covid, 23.839 nuovi casi su 357.154 tamponi e altri 380 decessi #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 839

Genova " Sono 23.i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , per un totale di 3.512.453. Ieri ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Iss: lievissima riduzione dei ...Sono 23.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 357.154 tamponi eseguiti. ... Terapie intensive e ricoveri - Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin ...AGI - Stabile il numero di nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a fronte dei 23.987 di ieri; lieve aumento dei ...Pagina 39978 - sottopagina 1: Prima: Ultim'ora: Politica: Economia: Dall'Italia: Dal Mondo: Culture: Ultim'Ora: Pagina 1 di 9 ...