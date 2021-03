Qualcomm | annunciato il SoC Snapdragon 780G

Leggi su windowsinsiders

(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante la giornata di ieri,hail nuovo chip appartenente alla serie 7: si tratta del chip5G.5G Mobile Platform Il processoreoffre prestazioni di fascia media-alta e presenta delle caratteristiche interessanti, a partire dal processo produttivo a 5nm. Ha una CPU Kryo 670 (octa-core 64 bit) con clock fino 2,4 GHz e una GPU Adreno 650 che supporta display nativi fino a 144Hz in FHD. Il chip utilizza un modemX53 5G che offre supporto solo per le reti sub 6GHz. Principali caratteristiche del nuovo SoC: Multimedialità IlSpectra 570 include un triplo ISP che consente di ...