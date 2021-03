Matteo Ranieri rompe il silenzio | “Ecco perché è finita con Sophie Codegoni”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’annuncio di, che ha dichiarato di essersi lasciata con, è arrivata anche la conferma del ragazzo. La coppia aveva fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne. Nel corso del programmasi era ritrovata in studio cone con il rivale Giorgio Di Bonaventura. Dopo esterne e vari … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CheDonnait : Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Sophie Codegoni #UominieDonne - DukeOfSuffolk : Ma come è possibile che Matteo Ranieri sia così bono? - IsaeChia : #UominieDonne, #MatteoRanieri svela il motivo della rottura con #SophieCodegoni (Video) - infoitcultura : Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati/ 'Innamorata a Uomini e Donne ma..' - infoitcultura : Sophie Codegoni, perché è finita con Matteo Ranieri: “Sono stata pesante” -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Ranieri

...quindi la questione per lei adesso che tornerà al centro dello studio la prossima settimana e nella nuova registrazione di questo fine settimana? (Hedda Hopper) Sophie Codegoni esi ...Uomini e Donne aveva fatto incontrare Sophie Codegoni e, ma la vita li ha divisi: ecco perché si sono ...Favino, Rossi Stuart, Germano, Pozzetto e Mastandrea sono i candidati come Miglior Attore, Puccini, Cortellesi, Ramazzotti, Loren e Rohrwacher Migliori Attrici ai David di Donatello ...Uomini e Donne, Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla rottura con Sophie Codegoni: "Non andavamo d'accordo" Sono giorni che circolano indiscrezioni sulla ...