Torcia olimpica | è partito il lungo viaggio verso Tokyo

(Di giovedì 25 marzo 2021) La torcia olimpica è di nuovo in viaggio. È partita nella notte da Fukushima e impiegherà quattro mesi per raggiungere Tokyo, il 23 luglio, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici.

Laè di nuovo in viaggio. È partita nella notte da Fukushima e impiegherà quattro mesi per raggiungere Tokyo, il 23 luglio, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. In un ...La nuovaper l'Olimpiade di Tokyo 2020 è alimentata a idrogeno. Un design originale che punta tutto sulla sostenibilità: l'idrogeno è prodotto dall'energia solare mentre il materiale con cui è ...Tokyo, 25 mar 05:24 - (Agenzia Nova) - La prefettura di Fukushima, nel Giappone nord-orientale, è stata protagonista oggi, 25 marzo, della cerimonia di inizio della staffetta della torcia olimpica, ...Il primo tedoforo è partito da Fukushima e arriverà a Tokyo fra 121 giorni per aprire i Giochi senza pubblico a causa della pandemia ...