Tommaso Zorzi: svela il prolungamento dell’Isola dei Famosi-Ecco quando finisce (Di giovedì 25 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa ha recentemente dichiarato Tommaso Zorzi spoilerando una informazione sull’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi ed il dettaglio sull’Isola dei FamosiDopo aver vinto il Grande Fratello Vip è diventato un personaggio davvero inarrestabile, stiamo parlando di Tommaso Zorzi. Ma nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa che nessuno, o meglio non tutti, si aspettavano sull’Isola dei Famosi, dove fa l’opinionista. L’isola dei Famosi si allunga! Questa che stiamo vedendo per quanto riguarda l‘Isola dei Famosi è la quindicesima edizione, e riesce sempre ad avere un incredibile successo di pubblico. LEGGI ANCHE —-> ALESSIA MARCUZZI E LA NUOVA CAMPAGNA PROMOZIONALE :PIOVONO ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa ha recentemente dichiaratospoilerando una informazione sull’Isola deied il dettaglio sull’Isola deiDopo aver vinto il Grande Fratello Vip è diventato un personaggio davvero inarrestabile, stiamo parlando di. Ma nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa che nessuno, o meglio non tutti, si aspettavano sull’Isola dei, dove fa l’opinionista. L’isola deisi allunga! Questa che stiamo vedendo per quanto riguarda l‘Isola deiè la quindicesima edizione, e riesce sempre ad avere un incredibile successo di pubblico. LEGGI ANCHE —-> ALESSIA MARCUZZI E LA NUOVA CAMPAGNA PROMOZIONALE :PIOVONO ...

Advertising

Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi come la Zia Mara... ti si ama ?? #Isola - Elena91060543 : RT @perchetendenzat: “ #MaurizioCostanzoShow “: per la primissima volta negli ultimi 6 anni 1^ in tendenza su Twitter. Evento. Un caso? S… - Ev49981940 : RT @srgiudice: Maurizio:' hai capito zorzi?' Tommaso:' eh lo so, io c'ero, ho seguito le vicende' ???? Maurizio e Tommaso che perculano l… -