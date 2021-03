Nuovo Dpcm, niente zona gialla fino al 1° maggio. Probabile stretta dopo Pasqua (Di giovedì 25 marzo 2021) La discussione è molto accesa tra chi vuole il blocco della zona gialla anche dopo Pasqua e coloro che invece spingono per riaprire il prima possibile. E lo scontro al Governo, mentre si discute delle misure da inserire nel Nuovo Dpcm, che sarà adottato tra lunedì e mercoledì prossimi, è altissimo. Leggi anche › Seconde case a Pasqua, le Regioni si blindano. Dove si potrà andare e dove no › Dpcm di Pasqua: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile Sul blocco della zona gialla lo scontro al Governo, mentre si ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) La discussione è molto accesa tra chi vuole il blocco dellaanchee coloro che invece spingono per riaprire il prima possibile. E lo scontro al Governo, mentre si discute delle misure da inserire nel, che sarà adottato tra lunedì e mercoledì prossimi, è altissimo. Leggi anche › Seconde case a, le Regioni si blindano. Dove si potrà andare e dove no ›di: tutti a casa. Almenoal 6 aprile Sul blocco dellalo scontro al Governo, mentre si ...

