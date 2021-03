Nerazzurri in nazionale: ieri una vittoria, un k.o. e un pari. Oggi tocca a Barella ed Eriksen (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel bilancio della prima serata di qualificazione ai prossimi Mondiali regna l'assoluto equilibrio con un successo, una sconfitta e un pareggio per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel bilancio della prima serata di qualificazione ai prossimi Mondiali regna l'assoluto equilibrio con un successo, una sconfitta e un pareggio per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ...

Advertising

Atalanta_BC : 2 nerazzurri in #Nazionale! ?????? Prima convocazione per Rafael #Toloi e nuova chiamata per Matteo #Pessina! Grandi r… - sportli26181512 : Nerazzurri in nazionale: ieri una vittoria, un k.o. e un pari. Oggi tocca a Barella ed Eriksen: Nerazzurri in nazio… - Gazzetta_it : Nerazzurri in #nazionale: ieri una vittoria, un k.o. e un pari. Oggi tocca a #Barella ed #Eriksen #SerieA #Inter… - interenazionale : I dubbi e le incertezze prima che i nerazzurri partissero per le convocazioni in Nazionale. - infoitsport : Falso 9 in nazionale, Perisic si è ripreso l'Inter: i piani nerazzurri sul mercato a sinistra -