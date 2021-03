Jeda fidanzato di Vera Gemma | il 22enne svela come si sono conosciuti | chi ha fatto il primo passo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le prime puntate dell‘Isola dei Famosi, iniziano ad emergere i primi protagonisti di questa edizione. Tra tutti, sta spiccando l’estro, l’ironia e la personalità di, la figlia dell’attore Giuliano. Assieme a lei, si è creata molta curiosità per il suodi 22 anni,. Dopo l’ospitata in studio da Ilary Blasi,ha rivelato alcuni dettagli della loro relazione., chi è ildiUn personaggioquello dinon poteva che avere una relazione curiosa e interessantequella che la lega al. La differenza di età tra i 2 è notevole: ...

, 22 anni, svela come ha conquistato l'attrice. Stanno insieme da meno di un anno, ma lui ha già conosciuto tutta la sua ...... chi è il baby: tra i due 28 anni di differenzavuota il sacco sulla storia con Vera Gemma: cosa ne pensano i genitori di lui, il babydi Vera Gemma, ha deciso di ...Jeda, 22 anni, svela come ha conquistato l'attrice. Stanno insieme da meno di un anno, ma lui ha già conosciuto tutta la sua famiglia ...Con l’inizio de “L’Isola dei Famosi”, quest’anno condotto da Ilary Blasi, il pubblico ha potuto conoscere anche il fidanzato di lei, Jeda, che ha molti anni di meno. Un dettaglio che non ...