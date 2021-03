Giuffredi | ”Impossibile che Veretout possa andare al Napoli”

(Di giovedì 25 marzo 2021): ”Credo che siachevenire al. Credo che sia difficile anche che Fonseca vada al. Io opterei per Juric” Mario, agente di, centrocampista delle Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kisssul suo assistito, sule su altro. Queste le sue parole: SUL FINALE DI CAMPIONATO DEL“Ilda qui alla fine del campionato, farà un gran finale di stagione che gli permetterà di arrivare in Champions League. -afferma– Se vince la partita di recupero con la Juve, si mette a pari punti con il Milan e potrebbe anche ...

Nei mesi scorsi con la dirigenza abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che siache Veretout vada al Napoli ".ha incontrato Tiago Pinto un mese fa. Nel corso del colloquio ......del campionato sarà disponibile e ripartirà da dove si era interrotto - ha affermato- . ... Una sua partenza per il Napoli credo che al momento sia'. OMNISPORT - 25 - 03 - 2021 21:...Scordatevi Veretout. Il Napoli e altri club europei inseguono il centrocampista francese, che prima di fermarsi per infortunio è stato il giocatore della Roma con il rendimento più alto. Ancora oggi è ...No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi con la dirigenza abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout vada al Napoli”. Giuffredi avrebbe anche incontrato Tiago Pinto poco ...