Amazon Prime Video Channels in Italia: aggiunta Hayu (aggiornamento 25 marzo) (Di giovedì 25 marzo 2021) Arrivano anche in Italia i Prime Video Channels, da oggi ci si potrà abbonare a Infinity Selection, Starzplay e altri. Update 25 marzo: arriva il Channel di Hayu streaming dei reality Update 19 gennaio: da A+E Networks arrivano i canali Blaze Channel e Crime+Investigation (disponibile anche nel pacchetto Sky Tv) al costo rispettivamente di 2,99 e 3,99 € Update 7 dicembre: aggiunti i canali History e Full Tv Moon. Una delle funzioni più attese di Amazon Prime Video è disponibile da oggi anche in Italia. Si tratta dei Prime Video Channels, una selezione di “canali” a cui ci si può abbonare separatamente dall’abbonamento a Prime, con la possibilità però ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 25 marzo 2021) Arrivano anche in, da oggi ci si potrà abbonare a Infinity Selection, Starzplay e altri. Update 25: arriva il Channel distreaming dei reality Update 19 gennaio: da A+E Networks arrivano i canali Blaze Channel e Crime+Investigation (disponibile anche nel pacchetto Sky Tv) al costo rispettivamente di 2,99 e 3,99 € Update 7 dicembre: aggiunti i canali History e Full Tv Moon. Una delle funzioni più attese diè disponibile da oggi anche in. Si tratta dei, una selezione di “canali” a cui ci si può abbonare separatamente dall’abbonamento a, con la possibilità però ...

Advertising

team_world : Reminder?? STASERA vi aspettiamo tutti al Watch Party dedicato all'emozionante film #QuelloCheTuNonVedi su Prime Vid… - CitizenPost : Cosa guardare su Amazon Prime Video: film e serie tv - SerieTvserie : Hayu: il servizio di reality show on demand è disponibile anche in Italia - tvblogit : Hayu: il servizio di reality show on demand è disponibile anche in Italia - guidop1967 : RT @guidop1967: @Bluefidel47 Capillari Serviti a casa propria, senza pagare Prime Meglio di Amazon! ????? -