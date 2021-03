Ultrapop Festival 2021: da Fabio Volo a Luca Ward, il programma di oggi 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd, Ultrapop Festival parte alla grande: ecco il ricco programma del 24 marzo! La seconda edizione di Ultrapop Festival 2021, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25 marzo 2021, entra nel vivo della quarta giornata di appuntamenti: scopriamo insieme il programma di oggi, mercoledì 24 marzo con tantissimi ospiti! Alle ore 13:00 il primo appuntamento cinefilo di giornata: ospite in streaming sarà l'acclamato regista Matteo Rovere nel panel "Matteo Rovere - Il nuovo re del cinema italiano". Produttore e director veloce come il vento, che non ha paura di sperimentare producendo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd,parte alla grande: ecco il riccodel 24! La seconda edizione di, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25, entra nel vivo della quarta giornata di appuntamenti: scopriamo insieme ildi, mercoledì 24con tantissimi ospiti! Alle ore 13:00 il primo appuntamento cinefilo di giornata: ospite in streaming sarà l'acclamato regista Matteo Rovere nel panel "Matteo Rovere - Il nuovo re del cinema italiano". Produttore e director veloce come il vento, che non ha paura di sperimentare producendo ...

