L’isola dei Famosi, Elisa Isoardi: stratega o leader? (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’isola dei Famosi sta pian piano entrando sempre più nel vivo ed i naufraghi sentono sempre più la competizione; l’idea di dividere i vip in due squadre sta riscuotendo molto successo, considerando alcune dinamiche che si stanno creando tra Rafinados e Burinos. Elisa Isoardi, dopo una settimana sulla cresta dell’onda, sta inizio a perdere colpi. La competizione in Honduras, tra i naufraghi dell‘Isola dei Famosi, sta iniziando a cacciare il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021)deista pian piano entrando sempre più nel vivo ed i naufraghi sentono sempre più la competizione; l’idea di dividere i vip in due squadre sta riscuotendo molto successo, considerando alcune dinamiche che si stanno creando tra Rafinados e Burinos., dopo una settimana sulla cresta dell’onda, sta inizio a perdere colpi. La competizione in Honduras, tra i naufraghi dell‘Isola dei, sta iniziando a cacciare il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - LuciaFerraroEM : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… - GianlucaUgolini : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Il governo di Sua Maestà protettore di squali, albatros e pinguini sull’isola più remota della Terra Corriere della Sera