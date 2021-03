Atletico Madrid, paura per Dembélé: ha perso i sensi durante l’allenamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) paura agli allenamenti dell’Atletico Madrid. Moussa Dembélé ha perso i sensi improvvisamente durante l’allenamento cadendo a terra all’indietro. Immediati i soccorsi all’attaccante francese di 24 anni che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica importante. Pochi minuti dopo si è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)agli allenamenti dell’. Moussahaimprovvisamentecadendo a terra all’indietro. Immediati i soccorsi all’attaccante francese di 24 anni che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica importante. Pochi minuti dopo si è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

