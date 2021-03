Vaccino Pfizer: tutti i dati sull’efficacia dopo la prima dose (Di martedì 23 marzo 2021) Un recente studio in Israele ha dimostrato che una singola dose del Vaccino Pfizer COVID-19 è altamente efficace, fino all’85%. Lo Sheba Medical Center ha riportato la sua esperienza con la vaccinazione dei suoi quasi 10.000 membri del personale con il Vaccino Pfizer COVID-19. La vaccinazione è iniziata il 19 dicembre, che ha coinciso con la terza ondata di COVID-19 in Israele. I ricercatori hanno cercato di vedere il tasso di riduzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 dopo la vaccinazione. Entro il 24 gennaio, 7.214 operatori sanitari avevano ricevuto una prima dose e 6.037 avevano ricevuto la seconda dose. Complessivamente, ci sono stati 170 casi di infezione tra il 19 dicembre e il 24 gennaio. Di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 marzo 2021) Un recente studio in Israele ha dimostrato che una singoladelCOVID-19 è altamente efficace, fino all’85%. Lo Sheba Medical Center ha riportato la sua esperienza con la vaccinazione dei suoi quasi 10.000 membri del personale con ilCOVID-19. La vaccinazione è iniziata il 19 dicembre, che ha coinciso con la terza ondata di COVID-19 in Israele. I ricercatori hanno cercato di vedere il tasso di riduzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19la vaccinazione. Entro il 24 gennaio, 7.214 operatori sanitari avevano ricevuto unae 6.037 avevano ricevuto la seconda. Complessivamente, ci sono stati 170 casi di infezione tra il 19 dicembre e il 24 gennaio. Di ...

