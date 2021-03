Freddie Highmore racconta Leonardo | «Un uomo moderno | senza etichette»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 marzo 2021) «Ho apprezzato molto anche la storia fra Leonardo e Caterina da Cremona, Perché molto spesso sullo schermo si se si tende a non dare il giusto interesse a una storia se non diventa sentimentale fra un uomo una donna mentre nel nostro show mostriamo proprio la profondità del loro legame». Racconta così Freddie Highmore, che abbiamo imparato a conoscere in The Good Doctor e Neverland e che nella serie Leonardo interpreta Stefano Giraldi, l’investigatore incaricato di indagare sul conto di Leonardo Da Vinci.