Basket | Eurocup 2020-2021 | Belinelli segna 24 punti e la Virtus Bologna batte Badalona in gara 1 dei quarti di finale

(Di martedì 23 marzo 2021) Lala Joventutin1 deididie resta imbattuta nella seconda competizione continentale. Le V-Nere si sono imposte con il risultatodi 80-75. Il migliore in campo è stato un Marcoautore di una prova da ben 24, il quale hato 13 dei 14 tiri liberi che si è guadagnato. La sfida è iniziata con la Joventut che ha piazzato subito un parziale di 6-0. La, però, pian piano è entrata in partita e ha trovato il pari, a tre minuti dal termine del quarto inaugurale, sull’11-11 grazie a un canestro di Pajola. Le due squadre sono, dunque, rimaste ...

Si tratta della seconda competizione Fiba, nella quale dunque sta alla Champions League come la Eurocup sta alla Eurolega nell'altra metà 'del cielo' del basket europeo per club. Va detto che l'...