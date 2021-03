Alkemy | Mediobanca aumenta il target price

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno deciso di ritoccare al rialzo il prezzo obiettivo suportandolo a 10,40 euro dai 9,50 della precedente indicazione. La raccomandazione “outperform” è stata confermata. A Milano, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell’1,06% sui valori precedenti.

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto) Titolo Emittente Raccomandazione Variazione Target Variazione AnalisiOutperform = 10.40 (9.50) Banca Farmafactoring Equita Buy Avvio copertura 8.70 Be Equita Hold Avvio copertura 1.64 Carraro Intesa San Paolo Buy (Hold) 3.00 (1.60) De Longhi Intesa ...Gli analisti di Mediobanca hanno deciso di ritoccare al rialzo il prezzo obiettivo su Alkemy portandolo a 10,40 euro dai 9,50 della ...Al via oggi fino al 25 marzo, la ventesima edizione della STAR Conference, anche quest'anno in versione digitale, dedicata all'incontro tra le società quotate sul segmento STAR e gli investitori itali ...