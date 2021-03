Milan, dubbio Donnarumma: pressing su Audero della Sampdoria (Di lunedì 22 marzo 2021) Emil Audero, portiere della Sampdoria, è finito nel mirino di una big di Serie A. Ecco le ultime sul portiere blucerchiato L’ottima stagione di Emil Audero, inevitabilmente, sta portando i grandi club a sondare il terreno per avere informazioni sul portiere classe 1997 della Sampdoria. Secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’italo-indonesiano sarebbe finito nel mirino del Milan in caso di mancato accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Audero, quindi, insieme a Juan Musso dell’Udinese, si candida ad essere un nome molto caldo per il futuro della porta rossonera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Emil, portiere, è finito nel mirino di una big di Serie A. Ecco le ultime sul portiere blucerchiato L’ottima stagione di Emil, inevitabilmente, sta portando i grandi club a sondare il terreno per avere informazioni sul portiere classe 1997. Secondo quando riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’italo-indonesiano sarebbe finito nel mirino delin caso di mancato accordo per il rinnovo di Gianluigi, quindi, insieme a Juan Musso dell’Udinese, si candida ad essere un nome molto caldo per il futuroporta rossonera. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

realvarriale : 3 punti d'oro per @sscnapoli. #Gattuso espugna San Siro e si rilancia in zona Champions. La sconfitta del @milan la… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #mercato è azzurro: Juve su #Locatelli e #Kean, Milan su #Pessina con il dubbio #Donnarumma - ilpopu : @Gallo9Modazza @B_R_U_C_E__ @pinto1_1899 Oh, ma leggi le risposte rincoglionito. Ho detto che l'inter ha una rosa p… - otiskane : @maledetto1977 @_schiaffino__ Quel fallo laterale era a favore del milan, senza ombra di dubbio. Chi dice il contra… - giannitetti : @Josse16068422 Be, dai, Kakà e Sheva senza dubbio. Hanno fatto cose che fanno solo i fenomeni, le hanno fatte per t… -