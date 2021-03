Ares Gate, Giuliana De Sio dai pm. E la Arcuri da Giletti non cela l’imbarazzo sui finti fidanzamenti (video) (Di lunedì 22 marzo 2021) Ares Gate, Giuliana De Sio dai pm. E la Arcuri da Giletti che non cela l’imbarazzo sui finti fidanzamenti. Sono due delle prime donne della casa di produzione targata Tarallo. Sono gli ultimi volti noti chiamati a chiarire i punti oscuri di un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Dove, dalla tv agli uffici giudiziari capitolini, prosegue la sfilata di vip dai pm. Oggi è stata la volta di Giuliana De Sio, sentita dai pm nell’ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. L’attrice, che ha lavorato in passato con la casa di produzione Ares in fiction come L’onore e il Rispetto e Il bello delle donne. Dopo Rosalinda Cannavò – che ha inaugurato la passerella degli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)De Sio dai pm. E ladache nonsui. Sono due delle prime donne della casa di produzione targata Tarallo. Sono gli ultimi volti noti chiamati a chiarire i punti oscuri di un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Dove, dalla tv agli uffici giudiziari capitolini, prosegue la sfilata di vip dai pm. Oggi è stata la volta diDe Sio, sentita dai pm nell’ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. L’attrice, che ha lavorato in passato con la casa di produzionein fiction come L’onore e il Rispetto e Il bello delle donne. Dopo Rosalinda Cannavò – che ha inaugurato la passerella degli ...

