Sharon Stone fa i conti con il passato. "Mi chiesero di fare sesso sul set" (Di domenica 21 marzo 2021) di Viviana Ponchia Finì a "vaffa…" e a schiaffoni. Ed è ora che tutti sappiano: le mutandine le furono tolte con l'inganno. Da quel traditore di Paul Verhoeven, che oggi in tempi di #me too finirebbe ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) di Viviana Ponchia Finì a "vaffa…" e a schiaffoni. Ed è ora che tutti sappiano: le mutandine le furono tolte con l'inganno. Da quel traditore di Paul Verhoeven, che oggi in tempi di #me too finirebbe ...

