Olimpiadi Tokyo | la Gran Bretagna istituisce un numero per denunciare gli abusi

Advertising

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Non saranno ammessi tifosi e spettatori stranieri alle prossime Olimpiadi di Tokyo: lo ha deciso il co… - LaStampa : Tokyo si arrende all’onda del Covid: Olimpiadi senza spettatori stranieri - FuocoCinaIT : Le Olimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate si disputeranno senza spettatori provenienti dall’estero. - NegAdriana : RT @VanityFairIt: Nel futuro vede Tokyo, ma nel presente si sente vicina a tutti coloro che stanno soffrendo a causa della pandemia da Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

A fine maggio, infatti, l'avrebbe attesa l'appuntamento con la qualificazione alledi, dove è previsto il debutto assoluto del surf come disciplina.2021: gli stranieri non potranno partecipare come pubblico La decisione di escludere gli stranieri dal pubblico che può assistere alleè stata presa dal Comitato ...La Gran Bretagna ha istituito un numero verde, da chiamare in caso di emergenza, al fine di garantire ai propri atleti di denunciare eventuali abusi subiti durante le imminenti Olimpiadi di Tokyo. Il ...Nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo hanno deciso in due separate riunioni il gruppo c ...