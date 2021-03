Ore 10,37: comincia la primavera Neve nei paesi dei monti dauni sottozero al risveglio, pioggia e freddo in varie altre zone della Puglia. Meteo, maltempo: allerta per temporali (Di sabato 20 marzo 2021) L’immagine diffusa da Ennio Mascia è a corredo della comunicazione sulla nevicata a Castelluccio Valmaggiore. Neve anche a Faeto all’alba. In territorio di Celle San Vito temperatura di -2 gradi stamattina alle otto. allerta maltempo per temporali dalle 8 odierne per dodici ore: le previsioni Meteo della protezione civile in tal senso riguardano tutta la Puglia. Alle 10,37 oggi è il momento dell’equinozio. Quello in cui inizia la primavera. L'articolo Ore 10,37: comincia la primavera <small class="subtitle">Neve nei paesi dei monti dauni sottozero al risveglio, pioggia e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 marzo 2021) L’immagine diffusa da Ennio Mascia è a corredocomunicazione sulla nevicata a Castelluccio Valmaggiore.anche a Faeto all’alba. In territorio di Celle San Vito temperatura di -2 gradi stamattina alle otto.perdalle 8 odierne per dodici ore: le previsioniprotezione civile in tal senso riguardano tutta la. Alle 10,37 oggi è il momento dell’equinozio. Quello in cui inizia la. L'articolo Ore 10,37:la neideiale ...

