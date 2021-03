Marvel's Avengers, trasferire i salvataggi su PS5 è troppo complicato? Microsoft lancia la frecciatina e ci ricorda dello Smart Delivery (Di sabato 20 marzo 2021) Pochi giorni fa, Marvel's Avengers ha ricevuto il tanto atteso upgrade next-gen che migliora il comparto tecnico del titolo e lo adatta alle console di nuova generazione. In mezzo a tutte le migliorie grafiche, tuttavia, ci cela anche una piccola noia per i giocatori PlayStation 5: la complicata gestione dei salvataggi. Per trasferire i vostri salvataggi dalla versione PS4 a quella PS5, infatti, i giocatori devono aggiornare Marvel's Avengers per PS4, caricare il proprio salvataggio online e, successivamente, importarlo nella versione next-gen. Tanti passaggi per un'operazione che dovrebbe essere semplice. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 marzo 2021) Pochi giorni fa,'sha ricevuto il tanto atteso upgrade next-gen che migliora il comparto tecnico del titolo e lo adatta alle console di nuova generazione. In mezzo a tutte le migliorie grafiche, tuttavia, ci cela anche una piccola noia per i giocatori PlayStation 5: la complicata gestione dei. Peri vostridalla versione PS4 a quella PS5, infatti, i giocatori devono aggiornare'sper PS4, caricare il proprioo online e, successivamente, importarlo nella versione next-gen. Tanti passaggi per un'operazione che dovrebbe essere semplice. Leggi altro...

Advertising

periodicodaily : Black Panther in arrivo nel gioco Marvel’s Avengers #BlackPanther #MarvelsAvengers @NencioniSerena @MarvelNewsIT - CristoforoNolan : @Fedechino @FuryBionda La Marvel ha fatto di decente il primo Iron Man e, in parte, il peimo Avengers. Per il resto… - GamingTalker : Marvel's Avengers permetterà di giocare con eroi uguali nella stessa missione, ma c'è un problema… - infoitscienza : Marvel’s Avengers: Su Xbox Series X qualità migliore rispetto a PlayStation 5 - Multiplayerit : Marvel's Avengers: Spider-Man è stato posticipato, forse a fine 2021 o più tardi -