«Il sì Ema a Sputnik solo dopo giugno»: Mosca invita gli Stati a fare da soli. Ma Draghi aspetta (Di sabato 20 marzo 2021) Dimenticate l'Ue. Per avere il vaccino russo Sputnik in tempi rapidi l'unica strada è quella della decisione nazionale. Kirill Dmitriev, ad del Fondo russo di investimenti diretti (Rdif), che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del siero, lo ha fatto capire chiaramente nel corso di un'intervista con il quotidiano tedesco Berliner Zeitung, spiegando che con il ruolino di marcia dell'Ema la conclusione della revisione avrà «ancora tempi lunghi». L'Ema approverà Sputnik dopo giugno. Forse Dmitriev ha pronosticato l'eventuale approvazione «dopo giugno». E «se sarà approvato – ha chiarito – potremo consegnare 100 milioni di dosi a 50 milioni persone nell'Ue entro tre, quattro mesi». Invece, gli Stati che daranno il via libera autonomamente potrebbero avere le prime ...

