Figliuolo e Curcio si vaccinano con AstraZeneca

(Di sabato 20 marzo 2021) : la somministrazione del vaccino al centro allestito presso la città militare della Cecchignola, Roma. Il Commissario all’emergenzae il numero uno della Protezione Civilesicon. Un segnale importante che arriva dopo le polemiche che hanno interessato il vaccino, ora circondato da un certo scetticismo. Gli effetti psicologici della sospensione del vaccino Anche il premier Mario Draghi, in occasione della conferenza stampa del 19 marzo, ha ammesso di aspettarsi un periodo di difficoltà. Il Presidente del Consiglio, difendendo la decisione di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino prima del nuovo giudizio dell’Ema, ha fatto sapere che nei prossimi giorni si dovranno valutare gli effetti di questo stop. Dal punto di vista pratico, la sospensione ...

Advertising

TgLa7 : ??#Vaccini Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con #AstraZeneca - IlContiAndrea : Domattina il Commissario per l'emergenza Covid #Figliuolo e il capo della Protezione Civile #Curcio si vaccineranno… - Agenzia_Ansa : Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con AstraZeneca #ANSA - dibellagf : Suo figlio e Draghi,Johnson, generale Figliuolo,Curcio (capo protezione civile),mio figlio ed io(già vaccinati) ma… - SaCe86 : Figliuolo e Curcio si vaccinano oggi con AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Curcio

L'HuffPost

Oggi si vaccinano con AstraZeneca il commissario per l'emergenza Francesco Paoloe il capo della Protezione Civile Fabrizio. AstraZeneca, ecco dove sono riprese le vaccinazioni - - > ......a dare il buon esempio a tutti i connazionali sarà già oggi il Commissario per l'emergenza il generale Francesco Paolo. Lo stesso farà anche il capo della Protezione civile Fabrizio. ...Sono riprese le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca dopo le valutazioni dell’Ema che ne hanno sottolineato l’efficacia e la sicurezza, ma è ...Sardegna e Molise passano in arancione da lunedì 22 marzo. Rischio alto in 10 Regioni, moderato nelle altre 11, 7 delle quali hanno alta probabilità di progressione a rischio alto. Tasso di positività ...