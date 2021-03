WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN – RIPRISTINATI (Di venerdì 19 marzo 2021) Risolti i problemi per INSTAGRAM e WHATSAPP che sembravano avere problemi di connessione al server. Provando a caricare nuovi post sul primo, ed eravate probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Su WHATSAPP c’era invece la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato. I problemi ormai risolti sembrano molto recenti per entrambe le app, da dopo le 18 di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Risolti i problemi perche sembravano avere problemi di connessione al server. Provando a caricare nuovi post sul primo, ed eravate probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Suc’era invece la classica iconcina dell’orologio ed il messaggio non viene consegnato. I problemi ormai risolti sembrano molto recenti per entrambe le app, da dopo le 18 di proviene da Database Italia.

