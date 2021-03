Vaccini, Salvini “Dall’Ue errori clamorosi” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Se mi vaccinerei con AstraZeneca? Sì anche se in Europa stanno sbagliando clamorosamente da mesi. Per questo stiamo lavorando per produrre in Italia farmaci e Vaccini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo dal Mise dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) “Se mi vaccinerei con AstraZeneca? Sì anche se in Europa stanno sbagliando clamorosamente da mesi. Per questo stiamo lavorando per produrre in Italia farmaci e”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, uscendo dal Mise dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : #Salvini: Il dubbio che ci sia una guerra economica dietro alla storia dei vaccini non lo sollevo io ma lo sollevan… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Marzo: Giorgetti e Salvini divisi sui vaccini. Lottizzano pure quelli - matteosalvinimi : #Salvini: L'Europa sui vaccini ha fatto disastri, lo dicono anche insospettabili “europeisti”. Per questo stiamo co… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Il dubbio che ci sia una guerra economica dietro alla storia dei vaccini non lo sollevo io ma lo sollevano i… - JvJean1971 : RT @assurdistan: Dichiarazione EMA su Vaccini AstraZeneca: «Se Salvini non ci fa gli auguri, va tutto bene.» -