Pomezia, altri due morti per Coronavirus: le vittime avevano 60 e 71 anni

Coronavirus a Pomezia, altre due vittime in città. E' pervenuta la notizia della scomparsa di due cittadini di Pomezia, due uomini di 60 e 71 anni. «L'Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi». Da inizio pandemia sono 27 le morti per Covid nel Comune di Pomezia. su Il Corriere della Città.

