Mascherine, ennesima truffa dalla Cina: 450mila pezzi sequestrati, la metà per bambini (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Ancora Mascherine contraffatte di provenienza cinese: ha avuto luogo a Treviso l’ultimo maxisequestro di 450mila pezzi di cui la metà destinate ai bambini. Per un maggior appeal commerciale i dispositivi di protezione individuale ad uso dei più piccoli riportavano i loghi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati, tra cui Hello Kitty, Minions, Peppa Pig e Avengers. Maxisequestro di Mascherine cinesi Sono state Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso a portare a compimento il sequestro. I militari hanno intercettato, a bordo di un camion entrato in Italia dal valico di Fernetti, un carico di ben 450.000 Mascherine. Di queste, circa 205mila risultavano prive di certificazione di conformità agli standard di sicurezza Anti Covid e con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Ancoracontraffatte di provenienza cinese: ha avuto luogo a Treviso l’ultimo maxisequestro didi cui ladestinate ai. Per un maggior appeal commerciale i dispositivi di protezione individuale ad uso dei più piccoli riportavano i loghi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati, tra cui Hello Kitty, Minions, Peppa Pig e Avengers. Maxisequestro dicinesi Sono state Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso a portare a compimento il sequestro. I militari hanno intercettato, a bordo di un camion entrato in Italia dal valico di Fernetti, un carico di ben 450.000. Di queste, circa 205mila risultavano prive di certificazione di conformità agli standard di sicurezza Anti Covid e con ...

Mascherine, ennesima truffa dalla Cina: 450mila pezzi sequestrati, la metà per bambini Il Primato Nazionale

