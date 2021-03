L’ultima di Naomo Lodi | mette alla gogna i senzatetto di Ferrara multati dalla polizia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021)colpisce ancora.del vicesindaco diè pessima persino per i suoi standard non esattamente british:ha pensato bene di pubblicare sulla propria pagina Instagram le immagini di unmentre viene multato – per la seconda volta in pochi giorni – dmunicipale, esponendo l’uomo a una vergognosasocial. A denunciare tutto è il Partito Democratico della città estense, che affida ai social – questa volta a Facebook – tutta la propria indignazione. La denuncia del Pd ferrarese “Succede oggi a, pieno centro. Nicola, Vicesindaco, pubblica sulla propria pagina Instagram la foto di unmentre viene identificato ...