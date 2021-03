L’Isola dei Famosi Akash Kumar, arriva la segnalazione: “Ha preso in giro…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Akash Kumar avrebbe preso in giro tante donne: la segnalazione Sono passati pochissimi giorni dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ma gia un naufrago in particolare sta facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Akash Kumar, il quale nelle ultime ora ha avuto una forte discussione con Drusilla Gucci. Sul modello, Giacomo Urtis martedì a Pomeriggio Cinque ha anche insinuato che si possa essere fatto un operazione per cambiare il colore dei suo occhi. In attesa di avere conferme, nella mattinata di mercoledì Deianira Marzano ha fatto una segnalazione sul concorrente. Nello specifico, la nota influencer campana ha confessato su Instagram di essere venuta a conoscenza che il ragazzo avrebbe preso in giro ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 marzo 2021)avrebbein giro tante donne: laSono passati pochissimi giorni dall’avvio della 15esima edizione dedeima gia un naufrago in particolare sta facendo parlare di sé. Stiamo parlando di, il quale nelle ultime ora ha avuto una forte discussione con Drusilla Gucci. Sul modello, Giacomo Urtis martedì a Pomeriggio Cinque ha anche insinuato che si possa essere fatto un operazione per cambiare il colore dei suo occhi. In attesa di avere conferme, nella mattinata di mercoledì Deianira Marzano ha fatto unasul concorrente. Nello specifico, la nota influencer campana ha confessato su Instagram di essere venuta a conoscenza che il ragazzo avrebbein giro ...

