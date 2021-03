Giornata mondiale del Sonno, il 20% di bimbi e ragazzi dorme male e rischia di addormentarsi a scuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo si celebra il World Sleep Day, indetta dalla World Association of Sleep Medicine per sensibilizzare sui benefici di un riposo notturno buono e salutare. Sono circa un miliardo le persone che nel mondo sono affette da apnee ostruttive del Sonno (Osa); 44,3 milioni i pazienti in Europa e circa 6 milioni in Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo si celebra il World Sleep Day, indetta dalla World Association of Sleep Medicine per sensibilizzare sui benefici di un riposo notturno buono e salutare. Sono circa un miliardo le persone che nel mondo sono affette da apnee ostruttive del(Osa); 44,3 milioni i pazienti in Europa e circa 6 milioni in Italia. L'articolo .

