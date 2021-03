Gibello Deloitte | Non dimentichiamo i ragazzi | con formazione in gioco futuro Paese

Advertising

Giornaleditalia : Deloitte, Gibello: ‘Non dimentichiamo la formazione dei ragazzi, è in gioco il futuro del Paese’ -

Ultime Notizie dalla rete : Gibello Deloitte

Stretto web

" E' questo uno dei punti chiave dell'intervento del Presidente della FondazionePaolosul blog istituzionale di. "Per questo, - spiega- sin dall'inizio dell'...... dopo un'importante carriera in Fiat e Ferrero, da Francesco Pugliese " Amministratore Delegato di Conad a Paolo" Presidente della Fondazione, da Antonio Garcia De Castro ...Gibello (Fondazione Deloitte): "la pandemia ha accentuato le disparità di accesso all’istruzione, rischia di far aumentare la dispersione scolastica e il numero di NEET, i giovani che non studiano né ...“È necessario avere una mente aperta, saper ascoltare e accogliere le idee, gli spunti e, perché no, talvolta anche le critiche, per costruire un percorso costruttivo di crescita”, queste le parole co ...